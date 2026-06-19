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Бизнес

Российские риелторы призвали пересмотреть схему с эскроу-счетами

Гильдия риелторов: схема эскроу-счетов сбивает спрос на новостройки
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Требования об обязательном внесении средств дольщиков на эскроу-счета на 100% до сдачи объекта и его ввода в эксплуатацию нуждается в пересмотре. Выгодна она, по сути, только банкам, но при этом вредит как застройщикам, так и потребителям, сбивая спрос на новостройки, убежден основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Эта модель не позволяет вернуть спрос на квартиры в новостройках. У нас обязательное размещение денежных средств на эскроу-счетах на 100% до момента ввода жилья в эксплуатацию. Я не вижу большого смысла в наполнении этих счетов, особенно при использовании ипотечного кредитования», — заявил Апрелев в пресс-центре НСН.

По его словам, ключевыми минусами действующего механизма являются тот факт, что россияне вынуждены залезать в кредиты ради стопроцентного наполнения счетов, при этом возникает вопрос в целесообразности субсидирования этих счетов при льготных программах. Таким образом, получается, что прибыль извлекают банки, получая с такой схемы «сумасшедшие доходы», считает эксперт.

«Нужно менять модель привлечения денежных средств, пусть покупатель вносит 10%, а не 100%», — заключил Апрелев.

В Госдуме до этого, напротив, предлагали расширить механизм эскроу-счетов, распространив его на продажу единственного жилья. Как отмечали парламентарии – авторы соответствующей инициативы, расчеты по сделкам в уполномоченных банках позволят предотвратить случаи обмана и усилить защиту имущественных прав граждан.

Так, согласно предложения парламентариев, средства покупателя должны зачисляться на специальный эскроу-счет и перечисляться продавцу только после государственной регистрации перехода права собственности и по истечении 48 часов с момента внесения записи в ЕГРН.

Ранее стало известно, что квартиры в новостройках подешевели в большинстве мегаполисов России.

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