Юрист объяснила механизм оспаривания сделок по «схеме Долиной»

Решение Верховного суда РФ по оспариванию сделок по «схеме Долиной» должно помочь добросовестным россиянам. В первую очередь при покупке жилья на вторичном рынке следует требовать предоставления справок из ПНД и наркодиспансера, объяснила в беседе с 360.ru юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова.

Она подчеркнула, что покупатель сам должен быть добросовестным, не иметь намерения обмануть кого-либо, а также самостоятельно принимать решение о покупке.

Рудакова призвала при оформлении таких сделок убедиться во вменяемости продавца, запросив соответствующие справки из психо- и наркодиспансера.

«Но опять же, это для нас не гарантия, потому что человек может быть невменяемым, но он никогда не проходил комиссию, и никто не признавал его невменяемым, — предупредила юрист. — То есть он нигде не числится, не стоит на учете, но тем не менее у человека есть заболевания, которые препятствуют принятию решений».

Также юрист посоветовала подстраховаться и заверить сделку у нотариуса, при этом лучше, если будут присутствовать свидетели, а сама процедура будет сниматься на видео.

До этого стало известно, что в России десятки семей пострадали от «схемы Долиной», ущерб только за последний год составляет более двух миллиардов рублей. По данным Telegram-канала SHOT на 8 июня, минимум 200 семей отстаивают свои права на квартиры, которые они купили у обманутых мошенниками владельцев. В основном истцами являются молодые семьи, среди пострадавших также есть инвалиды. Из-за разбирательств покупатели жилья вынуждены жить в съемных квартирах или у родственников.

Ранее сообщалось, что «схема Долиной» подтолкнула риелторов на новые меры безопасности.