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Евросоюз импортировал рекордное количество газа с завода «Ямал СПГ»

FT: Евросоюз увеличил на 18% импорт сжиженного природного газа с «Ямал СПГ»
Vladislav Culiomza/Reuters

Европейский союз в первой половине текущего года приобрел рекордные 9,89 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) с крупнотоннажного завода «Ямал СПГ», что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков из компании Kpler.

Отмечается, что основными покупателями газа стали Франция (3,6 млн тонн), Бельгия (2,9 млн тонн) и Испания (2,7 млн тонн). В общей сумме страны Евросоюза могли заплатить за поставки СПГ порядка €6 млрд.

В январе 2026 года Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт ресурсов по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, запрет на трубопроводный газ по краткосрочным контрактам начнет работать с 17 июня 2026 года, по долгосрочным — с 1 ноября 2027 года.

FT отмечает, что объемы поставок в Азию с января по июнь 2026 года уменьшились на 74% и достигли 510 тыс. тонн. Источник газеты утверждает, что сокращение экспорта сжиженного природного газа в регион связано с опасениями возможных санкционных ограничений со стороны ЕС из-за сотрудничества с Россией.

Ранее в Испании предложили Евросоюзу отложить запрет на российский СПГ.

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