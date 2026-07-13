Россиянам рассказали, в каких отраслях возможен переход на четырехдневную рабочую неделю

Массовый переход российских компаний на четырехдневную рабочую неделю в ближайшее время маловероятен, поскольку на практике такой график не подходит многим отраслям. Об этом газете «Известия» сообщила HR-директор Level Group Валентина Романова.

Специалист предупредила, что наличие дополнительного выходного не всегда способствует снижению нагрузки на сотрудников.

«Из-за рассинхронизации с партнерами и смежными подразделениями сотрудники начинают выгорать быстрее. Возникает эффект «украденного выходного»: формально человек отдыхает, но продолжает получать звонки, сообщения и испытывает чувство вины за свою недоступность. Полностью отключиться от рабочих задач в таких условиях практически невозможно», — объяснила она.

По мнению эксперта, для девелопмента и других отраслей с непрерывными бизнес-процессами такой график работы пока не станет массовой практикой. При этом в быстрорастущих компаниях дополнительный выходной может нарушить рабочие процессы и взаимодействие с контрагентами. Более реалистичной альтернативой на управленческих позициях специалист назвала гибкий график с частичной занятостью в пятый рабочий день.

По ее словам, четырехдневная рабочая неделя больше подходит для производственных предприятий и сфер со сменным графиком. В строительстве ее внедрение возможно лишь при увеличении штата и переходе на скользящие графики, для чего потребуются дополнительные затраты. В офисах же такой формат может применяться индивидуально, если не влияет на работу всей команды.

HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева до этого говорила, что утвержденный график отпусков обязателен как для сотрудников, так и для работодателей. По ее словам, руководство не может изменить дату выхода работника в отпуск из-за высокой нагрузки или отсутствия замены для него. По сегодняшним нормам сотрудник должен знать о выходе в отпуск не менее, чем за две недели. Выплаты ему должны перевести не менее, чем за три дня до начала отдыха.

Ранее HR-эксперт назвала главные ошибки россиян на онлайн-собеседованиях.