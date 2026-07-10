HR-эксперт назвала главные ошибки россиян на онлайн-собеседованиях

Онлайн-интервью кажется более расслабленным форматом, чем личная встреча: можно подключиться из дома, не тратить время на дорогу. Но именно эта кажущаяся простота нередко играет против кандидата. О том, какие ошибки чаще всего допускают соискатели в дистанционном формате, «Газете.Ru» рассказала Ирина Емельяненко, руководитель отдела подбора офисного персонала СДЭК.

Через экран сложно уловить энергетику человека. Поэтому рекрутер обращает внимание на косвенные сигналы: внешний вид, выбранное место, качество звука и картинки. Это говорит не только о мотивации, но и об уровне ответственности кандидата.

«Если соискатель не уделяет внимания подготовке, у нанимающей стороны возникает вопрос: как он будет вести себя на переговорах с партнерами? Онлайн-самопрезентация показывает, подумал ли кандидат заранее о том, как его будет слышно, не помешает ли что-то отвечать и будет ли второй стороне комфортно вести диалог», — объяснила она.

Технические проблемы — самая распространенная ошибка. Прерывающийся звук, плохое освещение и зависающая камера отвлекают от содержания диалога. Проверить оборудование заранее несложно, но многие пренебрегают этим.

Фон тоже имеет значение: неубранная постель или захламленная кухня воспринимаются как неуважение. При этом решение простое — виртуальный фон есть почти в любом сервисе для видеозвонков.

«Особого внимания заслуживает выбор места. В практике компании были случаи, когда соискатели выходили на связь из подъезда, с шумной улицы или из кофейни с громкой музыкой. Подключение из машины допустимо, если кандидат припарковался и может спокойно участвовать в беседе. А вот интервью лежа в кровати показывает недостаточно серьезное отношение», — заявила она.

Помимо технических моментов важно заранее продумать структурированный рассказ о себе. Готовить «шпаргалки» с ключевыми фактами о своем опыте абсолютно нормально.

В практике компании эксперта были случаи, когда соискатели создавали полноценную презентацию карьерного пути и демонстрировали ее прямо во время встречи. Такой подход выделяет кандидата и показывает серьезное отношение к вакансии.

«Не менее важно сохранять вовлеченность в разговоре. Рекрутеры обращают внимание не только на опыт, но и на поведение. Был случай, когда финалист с релевантным опытом не смог произвести впечатления, потому что ни разу не посмотрел в камеру и начал раскачиваться на стуле от волнения. Фокус рекрутера сместился с компетенций на поведение», — отметила специалист.

Ранее были названы вопросы на собеседовании, которые могут привести к отказу.