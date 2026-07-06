Каждый третий массовый бренд одежды в РФ понес убытки по итогам 2025 года

«Ведомости»: треть розничных сетей одежды в России стали убыточными в 2025 году

По итогам 2025 года 34% представленных в офлайн-рознице брендов одежды массового сегмента оказались убыточными. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Fashion Consulting Group, проанализировавшей 100 крупнейших игроков рынка.

Так, сеть магазинов «Твое» увеличила чистый убыток с 372,3 млн до 620,8 млн рублей при росте выручки до 17 млрд рублей. Компания «Август» (бренд Oodji) впервые за три года получила убыток в размере 819,2 млн рублей, тогда как годом ранее завершила период с прибылью 58 млн рублей. Ее выручка снизилась с 6,7 млрд до 5,6 млрд рублей.

В премиальном сегменте доля убыточных компаний достигла 40%. Для сравнения, в 2022 году эти показатели составляли 18 и 22% соответственно.

До этого сообщалось, что россияне все чаще используют традиционные магазины как шоурумы, при этом совершая фактические покупки одежды в интернете.

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