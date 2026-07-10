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Бизнес

Еще один российский ритейлер одежды решил закрыть магазины

Present Simple объявил о закрытии магазинов в Москве и Санкт-Петербурге
tartanparty/Shutterstock/FOTODOM

Российский бренд одежды Present & Simple объявил о закрытии всех магазинов в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшее время. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Бренд планирует перезапуститься в другом формате.

«Последние месяцы мы много думали о будущем Present & Simple и поняли: если мы хотим сохранить бренд, он больше не может развиваться в прежнем формате. Поэтому мы закрываем все магазины Present & Simple и готовимся к перезапуску», — говорится в сообщении.

Present & Simple — известный российский бренд премиальной женской одежды, обуви и аксессуаров, который был основан в 2016 году.

До этого стало известно о сокращении числа магазинов, специализирующихся на строительных материалах. Причиной этого стало падение спроса на ремонт и строительство. Так, число гипермаркетов, работавших под брендом OBI, а теперь известных как «Дом Лента», уменьшилось на 12%, до 23 магазинов по всей стране.

Ранее сообщалось, что в России ожидают массовое закрытие торговых центров.

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