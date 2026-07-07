В массовых убытках российских ретейлеров одежды обвинили маркетплейсы

Главная причина растущих убытков офлайн-розницы брендов одежды массового сегмента – это маркетплейсы, которые предлагают более широкий выбор товаров, а также часто демпингуют цены. На этом фоне традиционному фэшн-ретейлу становится все труднее выживать, заявил НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

Он подчеркнул, что именно онлайн-торговля стала главным препятствием для магазинов одежды, так как часто на маркетплейсах продавцы формируют свою ценовую политику на те же товары. Карпов пояснил, что сегодня, даже когда речь идет о российских брендах, одежда по факту чаще всего шьется за границей – в Азии, поэтому даже этого конкурентного преимущества оффлайн-магазины не имеют.

«Если раньше фэшн-ретейл конкурировал между собой, то теперь он очень сильно конкурирует с селлерами на маркетплейсах, — подчеркнул эксперт. — Мы постоянно слышим, что селлеры банкротятся, потому что они что-то не просчитали. А когда не просчитали, то и выставили более низкую цену».

Такие действия вредят экономике в целом и бьют по фэшн-ретейлу, а маркетплейсы становятся основной причиной убытков в массовом сегменте одежды, заключил специалист.

Напомним, накануне сообщалось, что по итогам 2025 года 34% представленных в офлайн-рознице брендов одежды массового сегмента оказались убыточными. Так, сеть магазинов «Твое» увеличила чистый убыток с 372,3 млн до 620,8 млн рублей при росте выручки до 17 млрд рублей. Компания «Август» (бренд Oodji) впервые за три года получила убыток в размере 819,2 млн рублей, тогда как годом ранее завершила период с прибылью 58 млн рублей. Ее выручка снизилась с 6,7 млрд до 5,6 млрд рублей.

В премиальном сегменте доля убыточных компаний достигла 40%. Для сравнения, в 2022 году эти показатели составляли 18 и 22% соответственно.

Набиуллина ранее сравнила российские маркетплейсы с «невидимой рукой» Смита.