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Бизнес

В Монако рассказали о состояния раненого при взрыве украинского бизнесмена

Генпрокурор Монако Тибо заявил об улучшении состояния бизнесмена Ермолаева
vadym.iermolaiev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Генпрокурор Монако Стефан Тибо заявил, что состояние пострадавшего при взрыве украинского бизнесмена Вадима Ермолаева улучшается. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, женщине, которая была вместе с Тибо и тоже получила серьезные травмы, стало немного лучше, однако ее состояние по-прежнему оценивается как критическое.

«Что касается мужчины, который также был ранен, он пока еще не находится в состоянии, позволяющем его опросить. Но его состояние улучшается», — сказал генпрокурор на пресс-конференции.

Тибо уточнил, что ребенок Ермолаева, который также был ранен, в настоящее время остается в больнице.

Ермолаев и его спутники пострадали при взрыве в Монако 29 июня. Издание Nice-Matin писало, что предприниматель вышел из комы, его состояние «обнадеживающее». Главной подозреваемой в теракте стала гражданка Украины Анастасия Березовская, ее Интерпол объявил в международный розыск.

6 июля ло Березовской обнаружили вечером под Киевом. Сообщалось, что подозреваемую в теракте застрелили. В ликвидации женщины признался действующий сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведчук рассказал, кто может стоять за покушением на Ермолаева в Монако.

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