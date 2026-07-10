В Монако рассказали о состояния раненого при взрыве украинского бизнесмена

Генпрокурор Монако Стефан Тибо заявил, что состояние пострадавшего при взрыве украинского бизнесмена Вадима Ермолаева улучшается. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, женщине, которая была вместе с Тибо и тоже получила серьезные травмы, стало немного лучше, однако ее состояние по-прежнему оценивается как критическое.

«Что касается мужчины, который также был ранен, он пока еще не находится в состоянии, позволяющем его опросить. Но его состояние улучшается», — сказал генпрокурор на пресс-конференции.

Тибо уточнил, что ребенок Ермолаева, который также был ранен, в настоящее время остается в больнице.

Ермолаев и его спутники пострадали при взрыве в Монако 29 июня. Издание Nice-Matin писало, что предприниматель вышел из комы, его состояние «обнадеживающее». Главной подозреваемой в теракте стала гражданка Украины Анастасия Березовская, ее Интерпол объявил в международный розыск.

6 июля ло Березовской обнаружили вечером под Киевом. Сообщалось, что подозреваемую в теракте застрелили. В ликвидации женщины признался действующий сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведчук рассказал, кто может стоять за покушением на Ермолаева в Монако.