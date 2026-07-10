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Бизнес

Назван размер выплаты по больничному при увольнении в июле

Экономист Балынин: по больничному при увольнении в июле выплатят около 16 тыс. руб.
Shutterstock

Россияне могут получить около 16 тыс. рублей по больничному при увольнении в июле. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Россияне могут получить пособие по временной нетрудоспособности даже после увольнения, если заболели в течение 30 календарных дней после ухода с работы. В соответствии с действующим законодательством пособие положено гражданам не только в период трудовой деятельности, но и после увольнения в течение 30 календарных дней», — отметил Балынин.

По словам экономиста, в этом случае размер выплаты рассчитывается исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году болезни, но оплачивается в размере 60% независимо от страхового стажа.

Балынин привел пример. Если сотрудник получал в 2024 году по 73 тыс. рублей в месяц, а в 2025-м — по 83 тыс. рублей, уволился 2 июля 2026 года и заболел 8 июля, то при больничном продолжительностью 11 дней ему выплатят 16 924,93 рубля до удержания НДФЛ. При этом первые три дня болезни оплатит бывший работодатель, а остальные — Социальный фонд России. В приведенном примере бывший работодатель перечислит 4615,89 рубля до вычета налога, а СФР — 12 309,04 рубля, сказал Балынин.

Он напомнил, что пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физлиц.

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