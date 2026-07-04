Россиянам объяснили, что делать, если угрожают уволить после «анонимного» опроса

Абсолютная анонимность внутренних корпоративных опросов во многом является мифом. Поэтому нередки ситуации, когда сотрудника, прошедшего «анонимный» опрос об удовлетворенности, вычисляют и могут уволить. Об этом «Газете.Ru» рассказал Роман Адаменко, директор по развитию мультисервисной компании Newstaff.

«Сама по себе деанонимизация (это процесс раскрытия личности человека, который пытался сохранить анонимность в интернете) является техническим моментом, и даже специфика вашей письменной речи легко выдаст автора. Настоящая проблема заключается в реакции менеджмента. Вместо анализа системных сбоев, которые подсветила обратная связь, руководство часто начинает охоту на ведьм», — объяснил он.

Если конфликт уже начался, эксперт советует перевести его из эмоциональной плоскости в правовую.

«Первое правило: не подписывать заявление об увольнении по собственному желанию. На вас будут давить, но пока вы продолжаете выполнять свои должностные обязанности и не нарушаете дисциплину, закон полностью на вашей стороне. С этого момента фиксируйте всю коммуникацию, требуйте переводить любые претензии в письменный вид», — пояснил он.

Уволить сотрудника за критику руководства в анкете невозможно, поэтому компания будет вынуждена искать другие пути, трудовой кодекс оставляет компаниям узкий коридор легальных способов.

В свою очередь эксперт Адаменко напоминает, что есть сильный контраргумент, о котором часто забывают: нарушение Федерального закона «О персональных данных» (152-ФЗ). Статья 5 этого закона требует, чтобы обработка данных ограничивалась заранее определенными целями.

«Если опрос позиционировался как анонимный для сбора статистики, а по факту компания использовала ответы для кадровых репрессий — это нецелевое и незаконное использование персональных данных», — отметил специалист.

Напомните руководству об этом нюансе. Уточните, что в случае эскалации конфликта ваша жалоба уйдет не только в Трудовую инспекцию, но и в Роскомнадзор. Внеплановая проверка всей системы защиты персональных данных в компании и неизбежные штрафы — это не лучший сценарий для любого бизнеса. Такой дополнительный аргумент быстро переводит разговор от угроз к конструктивному обсуждению суммы отступных.

«Нарушенное обещание анонимности — это прозрачный маркер корпоративной культуры. Если бизнес тратит ресурсы на поиск авторов критики, а не на устранение ошибок, то держаться за такое рабочее место нет смысла. Займите жесткую позицию, согласуйте комфортные финансовые условия и выходите на рынок труда. Работодатель, наказывающий за справедливую критику – это не та среда, где стоит ожидать профессионального роста», — заключает эксперт.

Ранее россиян предупредили о риске увольнения из-за отдыха во время «больничного».