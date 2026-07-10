В России вырос спрос на присадки для бензина

В России вырос спрос на присадки для улучшения качества бензина. Об этом «Известиям» сообщили представители сетевых магазинов и производители такой продукции.

Продавцы связывают это с решением властей разрешить нефтяным компаниям выпуск топлива стандарта «Евро-3», а также с возможным возвращением «Евро-2». В одном из магазинов розничной сети продажи присадок за последнее время увеличились на 30%. В онлайн-ритейле рост оказался скромнее — он составил 10%. Аналогичные данные привели в торговой точке, ориентированной на оптовых покупателей.

Рост спроса подтверждают и производители. Замгендиректора компании «Топливный Регион» Ярослав Макаркин сообщил, что в последние недели участились запросы на октаноповышающие компоненты. Участники рынка, по его словам, отслеживают изменения в регулировании и заранее прорабатывают варианты смешивания топлива.

Доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Леонид Багдасаров пояснил «Газете.Ru», что сотрудники автозаправочных станций по закону обязаны предъявлять паспорт качества продаваемого топлива по первому требованию покупателя. При этом, по его словам, потребителям важно помнить, что этот документ касается только той партии бензина или дизеля, которая продается на АЗС в данный момент.

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ уже анонсировали внесение законопроекта, обязывающего продавцов автомобильного топлива информировать водителей о его экологическом классе.

Ранее топливный эксперт оценил влияние прямогонного бензина с присадками на авто.