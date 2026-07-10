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Бизнес

Биржевые продажи бензина в России рухнули до исторического минимума

Продажи бензина на Петербургской бирже упали до минимальных 8,1 тыс. тонн в сутки
«Газета.Ru»

Продажи бензина на Петербургской бирже с 1 по 8 июля упали до минимума за всю историю торговой площадки, сократившись в 1,9 раза — 8,1 тыс. тонн. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства.

Источник издания уточнил, что по сравнению с предыдущим торговым днем объем реализации АИ-92 и АИ-95 снизился на 10%, а относительно 8 июня — на 66,7%. Предложения по бензину марок АИ-98 и АИ-100 отсутствовали второй торговый день подряд, добавляет «Ъ».

Биржевое агентство связывает сложившуюся на торговой площадке ситуацию с отсутствием предложений продажи бензина от нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). К 9 июля, как уточняет издание, не менее девяти российских НПЗ, обеспечивающих биржевые поставки бензина, находятся на внеплановом ремонте.

В начале июля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на российском рынке топлива остается напряженной с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ. По его словам, кабмин рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов.

4 июля президент Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения для НПЗ.

Ранее Путин призвал обеспечить госорганы и правоохранителей топливом.

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