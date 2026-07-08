Россиянам с августа повысят накопительные пенсии

С 1 августа накопительные пенсии россиян будут пересчитаны. Для большинства получателей выплаты увеличатся на 17,3%, а для отдельных категорий — на 19,3%. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам депутата, прибавка в размере 17,3% коснется получателей накопительной пенсии. Для граждан, которые формировали пенсионные накопления добровольно — через программу софинансирования, за счет средств материнского капитала или собственных взносов вне программы софинансирования, — повышение составит 19,3%.

Стенякина также отметила, что «Единая Россия» продолжает совершенствовать пенсионные и другие социальные механизмы. В качестве примера она напомнила о возвращении ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам, которая затронула более 7 млн человек.

Коэффициент повышения накопительных пенсий определен исходя из результатов инвестирования пенсионных накоплений. По итогам прошлого года доходность более чем втрое превысила уровень инфляции. Перерасчет будет произведен автоматически и затронет около 136 тыс. человек. Подавать заявления для этого не потребуется.

Накопительная пенсия формировалась за счет части страховых взносов. В 2014 году механизм ее формирования был заморожен, однако ранее накопленные средства сохранились на пенсионных счетах граждан и продолжают выплачиваться в соответствии с законодательством.

Право на такие накопления имеют работающие россияне 1967 года рождения и моложе, а также мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, за которых работодатели в 2002–2004 годах перечисляли страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Кроме того, накопления имеются у участников программы государственного софинансирования пенсий, граждан, уплачивающих дополнительные страховые взносы, а также у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

Пенсионные накопления могут выплачиваться единовременно, в виде срочной пенсионной выплаты сроком не менее 10 лет либо в формате пожизненной ежемесячной накопительной пенсии.

Ранее был назван размер максимальной прибавки к пенсии работающих пенсионеров.