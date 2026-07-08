Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

Россиянам с августа повысят накопительные пенсии

ТАСС: накопительные пенсии россиян с 1 августа увеличат на 17,3%
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

С 1 августа накопительные пенсии россиян будут пересчитаны. Для большинства получателей выплаты увеличатся на 17,3%, а для отдельных категорий — на 19,3%. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам депутата, прибавка в размере 17,3% коснется получателей накопительной пенсии. Для граждан, которые формировали пенсионные накопления добровольно — через программу софинансирования, за счет средств материнского капитала или собственных взносов вне программы софинансирования, — повышение составит 19,3%.

Стенякина также отметила, что «Единая Россия» продолжает совершенствовать пенсионные и другие социальные механизмы. В качестве примера она напомнила о возвращении ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам, которая затронула более 7 млн человек.

Коэффициент повышения накопительных пенсий определен исходя из результатов инвестирования пенсионных накоплений. По итогам прошлого года доходность более чем втрое превысила уровень инфляции. Перерасчет будет произведен автоматически и затронет около 136 тыс. человек. Подавать заявления для этого не потребуется.

Накопительная пенсия формировалась за счет части страховых взносов. В 2014 году механизм ее формирования был заморожен, однако ранее накопленные средства сохранились на пенсионных счетах граждан и продолжают выплачиваться в соответствии с законодательством.

Право на такие накопления имеют работающие россияне 1967 года рождения и моложе, а также мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, за которых работодатели в 2002–2004 годах перечисляли страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Кроме того, накопления имеются у участников программы государственного софинансирования пенсий, граждан, уплачивающих дополнительные страховые взносы, а также у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

Пенсионные накопления могут выплачиваться единовременно, в виде срочной пенсионной выплаты сроком не менее 10 лет либо в формате пожизненной ежемесячной накопительной пенсии.

Ранее был назван размер максимальной прибавки к пенсии работающих пенсионеров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!