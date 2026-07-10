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Бизнес

Минэкономики предложило продавать неиспользуемую сетевую мощность онлайн

«Ъ»: неиспользуемую сетевую мощность могут начать продавать онлайн
Shutterstock

Неиспользуемую электросетевую мощность в России могут начать продавать на онлайн-площадке, где потребители смогут покупать свидетельства на ее пользование. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что сейчас над данной концепцией работает Минэкономразвития РФ.

Источники утверждают, что невостребованные объемы крупные потребители мощностью от 670 кВт смогут приобретать в виде утилитарных цифровых прав на резерв. Им придется оплачивать весь объем мощности вне зависимости от итогового потребления.

По данным издания, куратором площадки по продаже энергии могут стать «Россети», а пилотным регионом рассматривается Татарстан.

До этого глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что майнинговое оборудование нужно использовать в энергоизбыточных регионах, где не потребляется вся вырабатываемая электроэнергия, потому что так можно будет более эффективно использовать мощности, а также увеличить налоговые поступления и создать новые рабочие места.

Ранее в России придумали необычный способ получения электричества.

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