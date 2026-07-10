Финансист назвал способы сохранить сбережения при падении рубля

Оптимальной стратегией сохранения сбережений при падении рубля остается диверсификация. Об этом сообщил агентству «Прайм» управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Речь идет о распределении средств между инструментами с разной степенью риска и разной реакцией на рыночные колебания.

Астафьев посоветовал придерживаться сбалансированного подхода для сохранения сбережений. Часть капитала можно держать на рублевых вкладах или накопительных счетах. В периоды волатильности ставки по ним нередко растут, что позволяет частично компенсировать инфляцию.

Для защиты от валютных колебаний можно выделить долю сбережений в иностранной валюте, но лучше не концентрироваться на одной, а распределить средства между несколькими. В инвестиционный портфель также можно включать облигации и драгоценные металлы, которые традиционно считаются страховкой в периоды неопределенности.

Покупка валюты или иных активов в ажиотаже, предупредил эксперт, часто оборачивается лишними расходами из-за широких спредов (разница между лучшей ценой покупки и продажи) и не всегда оправдана с точки зрения долгосрочной стратегии.

По оценке гендиректора «Альфа-Форекса» Гузели Проценко, в июле доллар будет колебаться в диапазоне от 71 до 83 рублей.

Ранее эксперт рассказал, когда восстановится обрушившийся до минимума биткоин.