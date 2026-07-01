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Бизнес

Финансист спрогнозировала курс доллара на июль

Финансист Проценко: доллар в июле не поднимется выше 83 рублей
MaxZolotukhin/Shutterstock/FOTODOM

Для рубля июль станет периодом повышенной волатильности, но за рамки уже сформированных диапазонов российская нацвалюта не перешагнет. Согласно базовому сценарию доллар будет колебаться в коридоре от 71 до 83 рублей – такой прогноз в беседе с RT озвучила гендиректор «Альфа-Форекса» Гузель Проценко.

По ее словам, рубль поддерживается за счет экспорта, а также спроса на сырьевых рынках. Стоимость нефти марки Brent по базовому сценарию в середине лета будет варьироваться от $65 до $85 за баррель, причем при приближении к верхней отметке приток валютной выручки поддержит рубль, а при снижении российская нацвалюта столкнется с давлением на фоне сокращения доходов с экспорта, пояснила специалист.

Помимо этих факторов, рубль поддерживается за счет налоговых периодов, повышающих долю валюты на внутреннем рынке, отметила Проценко.

«Основные краткосрочные драйверы — баланс экспортной выручки и импорта после завершения налогового периода, а также динамика нефти и глобального долларового индекса», — пояснила финансист.

На рубль могут надавить рост импорта и падение нефтяных котировок, в то время как за укрепление традиционно отвечают притоки валюты и высокая сырьевая конъюнктура, заключила эксперт.

На прошлой неделе курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 76 рублей впервые с 23 апреля 2026 года. Доллар вырос на 2,18% до 77,49 рубля. В то же время курс евро на российском межбанковском рынке рос на 2,55% и находился на уровне 88,39 рубля.

Ранее стало известно, как изменение бюджетного правила повлияет на курс рубля.

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