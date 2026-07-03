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Бизнес

Эксперт рассказал, когда восстановится обрушившийся до минимума биткоин

Аналитик Комаленков предрек разворот рынка и рост биткоина до $70 тыс.
Shutterstock

Если в ближайшей перспективе биткоин сможет преодолеть порог в $63,5 тыс., то он начнет постепенное движение к $68–70 тыс.. Наиболее вероятным долгосрочным сценарием является сдвиг курса в сторону $47–50 тыс. и последующий разворот рынка, объяснил в беседе с газетой «Известия» директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.

По его мнению, в целом в конце текущей недели для биткоина сложилась более позитивная краткосрочная картина, чем в предыдущие несколько дней. При этом в ближайшее время криптовалюте предстоит важная зона сопротивления в коридоре от $62 тыс. до $63,5 тыс..

«Именно здесь, на мой взгляд, и решится дальнейшая судьба текущего импульса», — считает эксперт.

Важным фактором поддержки биткоина специалист назвал макроэкономическую ситуацию в США, напомнив, что индекс доллара снизился до 100,53 пункта. Вероятность ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС снизилась, следом понизились и инфляционные ожидания, ослабив опасения роста процентных ставок.

Для инвесторов такая ситуация стала позитивным сигналом, пояснил Комаленков. В итоге в биткоин-ETF впервые за 10 лет отмечен чистый приток средств на уровне почти $264 млн – это явный признак возвращения интереса крупных участников рынка к криптовалюте, считает эксперт. По его мнению, если биткоин не сможет закрепиться на уровне выше $63,5 тыс., то наблюдаемый рост может считаться не более чем техническим отскоком, после которого можно ожидать очередного снижения. Дальнейшее движение валюты на ближайшие недели определится движением в ключевом диапазоне $62–63,5 тыс., заключил аналитик.

Напомним, накануне сообщалось, что курс биткоина опустился до минимального уровня за последние 21 месяц. Так, в ходе торгов в Азии стоимость главной криптовалюты снижалась на 1,5%, до $57 742 – это самый низкий показатель с 17 сентября 2024 года. Позже на торгах в Нью-Йорке биткоин частично отыграл падение, поднявшись примерно до $58 860.

Одной из причин снижения стали ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики в США, дополнительное давление на рынок оказала ситуация вокруг компании Strategy, одного из крупнейших корпоративных держателей биткоина.

Россиянам ранее рассказали, что выгоднее купить на 100 тысяч рублей — золото или биткоин.

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