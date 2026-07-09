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Бизнес

Власти Ленобласти назвали стабильной ситуацию с топливом

Пресс-секретарь Донцов: в Ленобласти нет нужды вводить QR-коды на топливо
Сергей Аверин/РИА Новости

Пресс-секретарь губернатора Ленинградской области Никита Донцов заявил в разговоре с ТАСС, что в регионе нет необходимости вводить QR-коды на топливо.

Донцов обратил внимание на то, что в СМИ и соцсетях распространяются новости о якобы подготовке к введению QR-кодов на топливо в Ленинградской области, однако, по его словам, ситуация является стабильной, а ажиотажный спрос постепенно спадает. Пресс-секретарь отметил, что компании настраивают логистику, запасы имеются, а трудности носят временный и решаемый характер.

«Экономический блок правительства Ленинградской области вместе с топливно-энергетическим комплексом прорабатывают различные сценарии и варианты развития событий. В данный момент необходимости во введении таких мер нет», — сказал Донцов.

Незадолго до этого портал 47news со ссылкой на вице-губернатора Ленобласти по ТЭК Дениса Седова писал, что власти Санкт-Петербурга и области изучают способы стабилизации ситуации с топливом. Утверждалось, что рассматриваются механизмы продажи бензина через QR-коды или по графику «четных и нечетных» дней.

Ранее в Госдуме оценили идею внедрить на «Госуслуги» карту наличия бензина.

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