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В двух российских регионах обсуждают продажу бензина по QR-кодам

В Петербурге и Ленобласти обсуждают QR-коды и систему «чет-нечет» на заправках
Кирилл Зыков/РИА Новости

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области изучают способы стабилизации ситуации с топливом. Рассматриваются механизмы продажи бензина через QR-коды или по графику «четных и нечетных» дней, пишет 47news со ссылкой на вице-губернатора Ленобласти по ТЭК Дениса Седова.

«Обсуждаем, как не допустить спекуляций, обеспечить нормальную работу топливно-энергетического комплекса. Среди способов решения рассматриваются и QR-коды, и система заправок «чет-нечет», — отметил Седов.

Профильные ведомства двух регионов уже ведут обсуждение данных мер. Одно из совещаний по этому вопросу прошло накануне. Финальные рекомендации будут переданы губернаторам Санкт-Петербурга и Ленинградской области для принятия решения.

Подобные инструменты регулирования уже внедрены в ряде субъектов РФ. В Псковской области с 10 июля вводится ограничение на заправку по первой цифре госномера (по четным и нечетным дням), а в Севастополе и Нижегородской области применяется система QR-кодов для контроля доступности топлива.

В начале июля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что перебои на топливном рынке в основном связаны с изменениями в логистике, они быстро устраняются.

Ранее в Госдуме оценили идею внедрить на «Госуслуги» карту наличия бензина.

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