Банк России развеял иллюзии о дешевых деньгах

«Обильный полив» дешевыми деньгами не поможет экономике расти. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Банка России.

По данным ЦБ, в нынешних условиях российской экономике, чтобы расти, необходимо последовательно и настойчиво повышать производительность труда, например, за счет внедрения новых технологий или организационных улучшений.

«Если производительность существенно увеличится, сбалансированный рост экономики вполне может стать выше 1,5-2,5% без повышения инфляции», — отметили в Банке России.

В ЦБ на дачном примере объяснили, почему обеспечить рост экономики нельзя дешевыми кредитами. Россиянам предложили представить клумбу с розами. Желая получить как можно больше цветков и скорее, дачники начинают непрерывно поливать их и удобрять (аналогия с дешевыми кредитами). Однако такая поспешность, как отметил регулятор, может привести к обратному результату: цветы начнут чахнуть.

До этого экономист, инвестиционный советник из реестра Банка России Юлия Кузнецова спрогнозировала, что на заседании 24 июля ключевая ставка может сохраниться на прежнем уровне 14,25% или быть снижена на 0,25 процентных пунктов. По ее словам, формально у ЦБ есть основания для дальнейшего снижения ключевой ставки: инфляция уже не выглядит такой разогретой, как в начале года, экономика постепенно охлаждается, а бизнес и рынок ждут продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики. Но при этом пространство для снижения ставки у регулятора остается ограниченным, поскольку инфляционная картина остается двойственной.

Ранее российские банки подняли ставки по краткосрочным вкладам.