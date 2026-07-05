Российские банки подняли ставки по краткосрочным вкладам

РИА Новости: крупные банки в РФ повысили ставки по вкладам сроком на три месяца

Крупные игроки российского банковского сектора скорректировали процентные ставки по краткосрочным вкладам. По данным РИА Новости, трехмесячные депозиты стали более привлекательными для вкладчиков.

По состоянию на 3 июля, средний процент по трехмесячным вкладам в двадцати ведущих банках страны достиг 13,5% годовых. Это незначительное увеличение по сравнению с показателем 19 июня, когда ставка составляла 13,44%.

При этом ставки по депозитам с более продолжительным сроком хранения продолжают демонстрировать тенденцию к снижению. Так, доходность по вкладам сроком на шесть месяцев сократилась на 0,08 процентного пункта, а по годовым вкладам – на 0,07 процентного пункта.

Подобная динамика объясняется результатами июньского заседания совета директоров Банка России. Тогда регулятор продолжил снижение ключевой ставки, однако темпы замедлились: ставка уменьшилась на 0,25 процентного пункта, достигнув 14,25% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина при этом допустила возможность временных пауз в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.

Ранее Сбер присоединился к меморандуму о прозрачном раскрытии информации по вкладам.