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Бизнес

Российские банки подняли ставки по краткосрочным вкладам

РИА Новости: крупные банки в РФ повысили ставки по вкладам сроком на три месяца
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Крупные игроки российского банковского сектора скорректировали процентные ставки по краткосрочным вкладам. По данным РИА Новости, трехмесячные депозиты стали более привлекательными для вкладчиков.

По состоянию на 3 июля, средний процент по трехмесячным вкладам в двадцати ведущих банках страны достиг 13,5% годовых. Это незначительное увеличение по сравнению с показателем 19 июня, когда ставка составляла 13,44%.

При этом ставки по депозитам с более продолжительным сроком хранения продолжают демонстрировать тенденцию к снижению. Так, доходность по вкладам сроком на шесть месяцев сократилась на 0,08 процентного пункта, а по годовым вкладам – на 0,07 процентного пункта.

Подобная динамика объясняется результатами июньского заседания совета директоров Банка России. Тогда регулятор продолжил снижение ключевой ставки, однако темпы замедлились: ставка уменьшилась на 0,25 процентного пункта, достигнув 14,25% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина при этом допустила возможность временных пауз в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.

Ранее Сбер присоединился к меморандуму о прозрачном раскрытии информации по вкладам.

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