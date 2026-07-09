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Бизнес

В Союзе потребителей назвали преимущества мультибрендовых ПВЗ

Председатель СПРФ Койтов: объединение ПВЗ сдержит рост цен для покупателей
nimito/Shutterstock/FOTODOM

Развитие мультибрендовых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) может привести к оптимизации расходов и сдерживанию роста цен для покупателей. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов. Кроме того, по его словам, усилится конкуренция, снизятся затраты собственников и зависимость предпринимателей от одного маркетплейса.

«С точки зрения защиты прав потребителей, главный плюс — это рост конкуренции и снижения затрат ПВЗ, который теоретически должен вести к улучшению сервиса. Когда в одной точке соседствуют несколько площадок, у владельца ПВЗ появляется стимул работать лучше, чтобы удержать поток клиентов от всех партнеров», — отметил эксперт.

Более того, увеличение загрузки точек позволит эффективнее использовать помещения и повышать рентабельность.

Статс-секретарь — замглавы министерства промышленности и торговли Роман Чекушов накануне заявил, что количество ПВЗ в России за три года выросло в пять раз и теперь динамика замедляется. Вместо открытия новых точек рынок переходит к повышению качества и развитию мультибрендовых пунктов.

Как ожидается, такие изменения помогут освободить малые помещения для других форматов торговли, поскольку собственники ПВЗ займут более большие помещения, например, в торговых центрах.

Ранее стало известно, заменят ли маркетплейсы продуктовые магазины.

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