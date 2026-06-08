Стало известно, заменят ли маркетплейсы продуктовые магазины

Пункты выдачи заказов и маркетплейсы не смогут заменить продуктовые магазины, поскольку покупателям по-прежнему важно лично выбирать продукты. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

По его словам, угроза исчезновения традиционной розницы сильно преувеличена, особенно если речь идет о продаже продуктов питания.

«Магазины, безусловно, останутся, потому что есть люди, которые любят прийти, выбрать и потрогать помидорки руками и положить себе в пакетик, но это в большей степени касается продуктового ретейла. В этом сегменте такая угроза сильно преувеличена. А вот в остальных сегментах действительно переток в онлайн больше, и это нормально», — сказал Дурдыев.

Он отметил, что покупатели все чаще выбирают доставку из-за удобства. По словам главы ассоциации, многие предпочитают не тратить время на поездки по магазинам, если товар можно заказать онлайн и получить дома.

При этом офлайн-магазины сохранят свои позиции там, где остаются востребованными покупателями, считает Дурдыев.

«Мы, потребители, понимаем, что если есть возможность не идти куда-то, не садиться в машину или в метро, не ехать в какой-то магазин, а просто дождаться звонка в дверь с доставкой, то это действительно удобнее. Там, где магазин силен и востребован, он останется, адаптируясь под новые реалии. А там, где его нет, маркетплейсы будут доминировать, обеспечивая жителям доступ к товарам», — пояснил эксперт.

Ранее были названы риски применения биометрии в магазинах.