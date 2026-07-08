В Минпромторге рассказали, как будет меняться формат работы ПВЗ в России

Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России за три года выросло в пять раз и теперь динамика замедляется. Вместо открытия новых точек рынок переходит к повышению качества и развитию мультибрендовых ПВЗ, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь — замглавы министерства промышленности и торговли Роман Чекушов.

Он отметил, что если в 2022 году ПВЗ в России было более 46 тысяч, то в 2025-м их стало 250 тысяч. По его словам, рынок насытился и назрела необходимость повышения качества услуг ПВЗ и развитие сервиса. Как ожидается, создание мультибрендовых пунктов выдачи заказов поможет освободить малые помещения для других форматов торговли, поскольку собственники ПВЗ займут более большие помещения, например, в торговых центрах.

«Это также позволит повысить эффективность бизнеса и производительность труда», — считает собеседник агентства.

До этого президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев объяснил, смогут ли ПВЗ и маркетплейсы заменить продуктовые магазины. По его мнению, этого не произойдет, поскольку покупателям по-прежнему важно лично выбирать продукты. Эксперт считает, что угроза исчезновения традиционной розницы сильно преувеличена, особенно если речь идет о продаже продуктов питания. Он подчеркнул, что привычные магазины, безусловно, останутся.

Ранее россиянам рассказали, где можно открыть прибыльный ПВЗ в 2026 году.