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Бизнес

Россиян предупредили о переплате из-за ипотечных каникул

Девелопер Воеводина оценила в 1,3 млн рублей расходы из-за ипотечных каникул
Нина Зотина/РИА «Новости»

Ипотечные каникулы при рождении второго или последующего ребенка помогут семье временно снизить нагрузку, но не уменьшат стоимость кредита. Платежи будут перенесены на будущее, а итоговая переплата вырастет, рассказала «Газете.Ru» вице-президент по продажам строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Светлана Воеводина. По ее оценке, дополнительные расходы могут достигать 1,3 млн рублей.

С 1 сентября 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы сроком до полутора лет при рождении второго или последующего ребенка.

«Важно понимать, что ипотечные каникулы не означают списание долга или уменьшение финансовой нагрузки. Это отсрочка обязательств, которые заемщику все равно придется выполнять позднее. Банк не прощает платежи, а лишь переносит их на будущее. При кредите 6 млн рублей на 30 лет под 6% годовых ежемесячный платеж составляет около 36 тыс. рублей, а общая переплата — примерно 6,95 млн рублей. Если семья возьмет каникулы на 18 месяцев, после их окончания платеж может вырасти примерно до 40 тыс. рублей, а переплата — до 7,7 млн рублей. То есть дополнительные расходы составят около 760 тыс. рублей», — отметила Воеводина.

По ее словам, при кредите 10 млн рублей на тех же условиях платеж после каникул может увеличиться примерно с 60 тыс. до 66,8 тыс. рублей. Общая переплата вырастет примерно до 12,9 млн рублей, а дополнительные расходы составят около 1,3 млн рублей, подчеркнула Воеводина.

Она предупредила, что информация об ипотечных каникулах отражается в кредитной истории и может учитываться банками при рассмотрении новых заявок.

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