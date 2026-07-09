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Бизнес

Стало известно, в каких случаях россияне покупают полисы страхования жизни

«Эверия Лайф»: россияне страхуют жизнь после болезни или смерти близкого человека
Shutterstock

Большинство (89%) опрошенных страховых агентов отметили прямую связь между покупкой россиянами полиса страхования жизни и значимыми жизненными событиями. Главным триггером становится болезнь близкого человека — этот вариант назвали 26%. Таковы результаты опроса, проведенного страховой компанией «Эверия Лайф» (есть у «Газеты.Ru»).

Далее следуют приближение пенсионного возраста (21%), смерть родственника или знакомого (19%) и рождение ребенка (16%).

Исследование показало, что за последние несколько лет меняется не только момент принятия решения, но и сама мотивация клиентов. 66% страховых агентов отмечают, что причины покупки полисов заметно изменились.

По их наблюдениям, сегодня клиенты все чаще рассматривают страхование жизни как элемент личной финансовой устойчивости. Наиболее распространенными мотивами становятся создание финансовой подушки безопасности (25%), опасения, связанные со здоровьем (23%), желание обеспечить финансовую защиту семьи (19%) и интерес к долгосрочным накопительным программам (18%).

Изменился и круг вопросов, которые волнуют клиентов при выборе страховой защиты. Чаще всего агенты сталкиваются с тревогой клиентов из-за возможных проблем со здоровьем и расходов на лечение (30%). Еще 25% клиентов беспокоятся о финансовом благополучии после выхода на пенсию, а по 20% — о будущем детей и риске оставить семью без финансовой поддержки.

Отдельным фактором спроса остаются финансовые обязательства. 37% агентов считают ипотеку одним из ключевых стимулов к покупке страхования жизни, а еще 48% отмечают, что наличие кредита существенно влияет на решение клиента в зависимости от жизненной ситуации.

В опросе приняли участие почти 1 тыс. страховых агентов.

Ранее сообщалось, что число страховых случаев после нападений животных на природе выросло на треть.

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