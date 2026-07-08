Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Число страховых случаев после нападений животных на природе выросло на треть

Количество страховых случаев после нападений животных на природе возросло на 32%
Piotr Krzeslak/Shutterstock/FOTODOM

В первом полугодии 2026 года зафиксирован рост числа обращений по полисам страхования от несчастных случаев, связанных с происшествиями во время отдыха на природе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких страховых случаев увеличилось на 32%.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании «АльфаСтрахование».

Чаще всего клиенты компании обращались после укусов змей – на них пришлось 38% всех подобных страховых случаев. На втором месте оказались пчелы, осы и шершни (34%), на третьем – ожоги от медуз (17%). Еще 6% обращений были связаны с укусами лис и других диких животных.

Больше всего подобных обращений поступило из Татарстана, Нижегородской и Костромской областей.

Наиболее серьезные последствия, как правило, связаны с укусами гадюк. В ряде случаев пострадавшим требуется госпитализация, а восстановление может занимать несколько недель. При этом не менее опасными могут быть и ужаления насекомых, особенно для людей с сильными аллергическими реакциями.

«Мы связываем рост подобных обращений с неизбежным изменением формата летнего отдыха россиян. Выбор в пользу дачи, походов в лес или горы, рыбалки и просто отдыха на природе приводит к увеличению контактов с животными, а вместе с ним – число страховых случаев», – отметил Денис Титов, директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование».

Ранее была названа самая опасная птица в лесу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Допуск российских волейболистов, неожиданные полуфиналы Уимблдона, победа Швейцарии. Главные события в спорте 8 июля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!