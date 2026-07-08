Число страховых случаев после нападений животных на природе выросло на треть

В первом полугодии 2026 года зафиксирован рост числа обращений по полисам страхования от несчастных случаев, связанных с происшествиями во время отдыха на природе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких страховых случаев увеличилось на 32%.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании «АльфаСтрахование».

Чаще всего клиенты компании обращались после укусов змей – на них пришлось 38% всех подобных страховых случаев. На втором месте оказались пчелы, осы и шершни (34%), на третьем – ожоги от медуз (17%). Еще 6% обращений были связаны с укусами лис и других диких животных.

Больше всего подобных обращений поступило из Татарстана, Нижегородской и Костромской областей.

Наиболее серьезные последствия, как правило, связаны с укусами гадюк. В ряде случаев пострадавшим требуется госпитализация, а восстановление может занимать несколько недель. При этом не менее опасными могут быть и ужаления насекомых, особенно для людей с сильными аллергическими реакциями.

«Мы связываем рост подобных обращений с неизбежным изменением формата летнего отдыха россиян. Выбор в пользу дачи, походов в лес или горы, рыбалки и просто отдыха на природе приводит к увеличению контактов с животными, а вместе с ним – число страховых случаев», – отметил Денис Титов, директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование».

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