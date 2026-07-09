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Бизнес

«Некая химера»: названы минусы рассрочки при покупке жилья

Экономист Николаев предрек рост цен на квартиры из-за рассрочки при покупке жилья
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Законопроект Минстроя о рассрочке при покупке жилья может привести к росту цен на квартиры, несмотря на запрет повышать стоимость объекта при продаже в рассрочку. Такое мнение «Газете.Ru» высказал экономист, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина Олег Николаев.

По его словам, инициатива предусматривает, что продавцы не смогут устанавливать цену квартиры в рассрочку выше, чем при единовременной оплате. Также планируется ограничить штраф за просрочку — не более 20% от суммы очередного платежа.

«Условие о равной цене очень слабо вписывается в рыночную логику. Если жилищная рассрочка после принятия закона сохранится, а не отомрет сама, мы увидим скачок цен на готовое жилье. Девелоперы могут формально повысить стоимость квартир для всех покупателей, а тем, кто готов заплатить сразу, предоставлять индивидуальные скидки. Такой механизм позволит соблюсти требования закона, но при этом ухудшит статистику цен на жилье», — считает Николаев.

Он отметил, что рассрочка стала вынужденной альтернативой для покупателей, которым недоступна ипотека.

«Рассрочка на жилье в ее современном виде — это некая химера, вынужденно рожденный плод. Это не договор долевого участия «на стадии котлована», который заключается именно для того, чтобы сэкономить по сравнению с покупкой уже готовой квартиры. Не ипотека, при которой ответственность за финансирование берет на себя банк. Это как раз для людей, которым взять ипотеку не удается, а квартира нужна прямо сейчас. И конечно же, некий порядок в этой сфере навести надо», — сказал Николаев.

По мнению эксперта, вместо регулирования рассрочки эффективнее было бы сделать классическую ипотеку более доступной за счет снижения ставок.

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