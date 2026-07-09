Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

В 2026 году выгоднее всего брать отпуск в июле, апреле, сентябре, октябре и декабре. В эти месяцы больше рабочих дней, поэтому потери в зарплате при уходе в отпуск будут ниже, рассказал «Газете.Ru» руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель.

«Отпускные рассчитываются по среднему дневному заработку за последние 12 месяцев. При этом зарплата за отработанные дни зависит от количества рабочих дней в конкретном месяце. Принцип простой: чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить отдыхать именно в этот период. Минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Неиспользованные дни не сгорают, а при увольнении за них выплачивается компенсация», — отметил Модель.

По его словам, делить отпуск можно, но одна его часть должна быть не менее 14 календарных дней подряд. Остальные дни распределяются по договоренности с работодателем.

Заменить отпуск деньгами можно только в части, превышающей 28 календарных дней, предупредил Модель. При этом работодатель вправе отказать в такой компенсации, уточнил эксперт.

Он добавил, что право на отпуск обычно возникает после шести месяцев работы, но отдельным категориям сотрудников его обязаны предоставить и раньше, в любое удобное время. Среди них — беременные женщины перед декретом, несовершеннолетние и усыновители ребенка в возрасте до трех месяцев, констатировал Модель.

Если работодатель отказывает в отпуске, задерживает отпускные или не выплачивает компенсацию при увольнении, можно обратиться в Трудовую инспекцию, заключил эксперт.

Ранее стало известно, как отпуск влияет на эмоциональное состояние россиян.