Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Эксперт НИФИ Минфина Модель: отпуск выгоден в июле, сентябре и октябре 2026 года
kitzcorner/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году выгоднее всего брать отпуск в июле, апреле, сентябре, октябре и декабре. В эти месяцы больше рабочих дней, поэтому потери в зарплате при уходе в отпуск будут ниже, рассказал «Газете.Ru» руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель.

«Отпускные рассчитываются по среднему дневному заработку за последние 12 месяцев. При этом зарплата за отработанные дни зависит от количества рабочих дней в конкретном месяце. Принцип простой: чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить отдыхать именно в этот период. Минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Неиспользованные дни не сгорают, а при увольнении за них выплачивается компенсация», — отметил Модель.

По его словам, делить отпуск можно, но одна его часть должна быть не менее 14 календарных дней подряд. Остальные дни распределяются по договоренности с работодателем.

Заменить отпуск деньгами можно только в части, превышающей 28 календарных дней, предупредил Модель. При этом работодатель вправе отказать в такой компенсации, уточнил эксперт.

Он добавил, что право на отпуск обычно возникает после шести месяцев работы, но отдельным категориям сотрудников его обязаны предоставить и раньше, в любое удобное время. Среди них — беременные женщины перед декретом, несовершеннолетние и усыновители ребенка в возрасте до трех месяцев, констатировал Модель.

Если работодатель отказывает в отпуске, задерживает отпускные или не выплачивает компенсацию при увольнении, можно обратиться в Трудовую инспекцию, заключил эксперт.

Ранее стало известно, как отпуск влияет на эмоциональное состояние россиян.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как оформить доверенность на родственника и не потерять квартиру? Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!