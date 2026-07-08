Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Еще в одном регионе вводят продажу бензина по номерам авто

В Астрахани с 9 июля вводится продажа бензина по четным и нечетным числам
Кирилл Зыков/РИА Новости

Режим заправки автомобилей по нечетным и четным номерам вводится в Астраханской области с 9 июля. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

Он рассказал, что ситуация с топливом в регионе остается тяжелой и осложняется перебоями в работе перерабатывающих предприятий.

По результатам анализа и прогнозов, принято решение ввести временный режим заправки по календарным датам, контроль за соблюдением режима будут осуществлять правоохранители, отметил губернатор.

«С завтрашнего дня в городе Астрахани по нечетным числам топливо смогут приобрести автомобилисты, чьи номера оканчиваются на 1, 3, 5, 7, 9, а по четным — на 0, 2, 4, 6, 8», — написал Бабушкин.

По его словам, такая мера позволит снизить и упорядочить очереди на АЗС.

Помимо этого, в регионе будет введен график работы для заправок, которые будут реализовывать 92-й и 95-й бензин, чтобы объединить запасы топлива на нескольких станциях, а не распределять их малыми объемами по всем заправкам.

Для сельских территорий введут график по территориальному принципу, добавил Бабушкин.

На прошлой неделе продажу топлива по четным и нечетным номерам ввели в Орловской области. С 9 июля такая же система заработает в Нижегородской области.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с топливом в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 8 июля. Новые правила для нейросетей в России, отказ от мирного плана Трампа и короткая Анкара
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!