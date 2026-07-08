Еще в одном регионе вводят продажу бензина по номерам авто

В Астрахани с 9 июля вводится продажа бензина по четным и нечетным числам

Режим заправки автомобилей по нечетным и четным номерам вводится в Астраханской области с 9 июля. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

Он рассказал, что ситуация с топливом в регионе остается тяжелой и осложняется перебоями в работе перерабатывающих предприятий.

По результатам анализа и прогнозов, принято решение ввести временный режим заправки по календарным датам, контроль за соблюдением режима будут осуществлять правоохранители, отметил губернатор.

«С завтрашнего дня в городе Астрахани по нечетным числам топливо смогут приобрести автомобилисты, чьи номера оканчиваются на 1, 3, 5, 7, 9, а по четным — на 0, 2, 4, 6, 8», — написал Бабушкин.

По его словам, такая мера позволит снизить и упорядочить очереди на АЗС.

Помимо этого, в регионе будет введен график работы для заправок, которые будут реализовывать 92-й и 95-й бензин, чтобы объединить запасы топлива на нескольких станциях, а не распределять их малыми объемами по всем заправкам.

Для сельских территорий введут график по территориальному принципу, добавил Бабушкин.

На прошлой неделе продажу топлива по четным и нечетным номерам ввели в Орловской области. С 9 июля такая же система заработает в Нижегородской области.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с топливом в России.