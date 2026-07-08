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Автомобили

В Нижегородской области временно изменили правила продажи топлива

В Нижегородской области вводят заправку по четным и нечетным числам
Михаил Воскресенский/РИА Новости

С полуночи 9 июля на всех сетевых автозаправочных станциях Нижегородской области вводится система заправки в зависимости от номера автомобиля. Об этом правительство региона сообщило в своем канале в мессенджере «Макс».

Согласно новым правилам, по четным датам смогут заправляться машины с номерами, начинающимися на четную цифру — 0, 2, 4, 6, 8. По нечетным датам топливо будут отпускать водителям с номерами машин на нечетную цифру: 1, 3, 5, 7, 9. В правительстве пояснили, если номер заканчивается на 925, заправиться можно 9, 11 июля и так далее, а если на 479 — то 10, 12 июля.

Исключение сделали для заправок вдоль трассы М12 — там ограничения действовать не будут. Решение принял оперативный штаб региона.

До этого губернатор региона Глеб Никитин сообщил о планах протестировать механизм продажи топлива по QR-кодам. Власти рассчитывают, что это поможет равномерно распределить нагрузку на АЗС. Также в регионе ограничат продажу бензина до 40 литров в одни руки. Для эксперимента определили пилотную территорию.

Ранее сообщалось, что в Орловской области вводят новый порядок продажи топлива.

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