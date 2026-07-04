В Орловской области начал действовать особый порядок продажи топлива

В Орловской области с 4 июля ввели новый порядок продажи топлива на АЗС в зависимости от даты и первой цифры госномера автомобиля. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в мессенджере «Макс».

«Напомню, что сегодня, 4 июля смогут заправляться автомобили с четной первой цифрой госномера (0, 2, 4, 6, 8). Завтра, 5 июля – автомобили, госномера которых начинаются с нечетной цифры (1, 3, 5, 7, 9)», — написал глава региона.

Он отметил, что привязки автомобиля к конкретной области нет. Для соблюдения правил на каждой АЗС будут дежурить сотрудники правоохранительных органов.

Клычков добавил, что узнать актуальную информацию о наличии бензина на заправках, а также очередях можно будет у него в канале. Здесь он будет сообщать, что происходит на заправках «Роснефти» и «Газпрома».

Губернатор Орловской области ранее сообщал, что даже с учетом продажи топлива по цифре госномера, норма отпуска на одну машину составляет 30 литров, а заправка в канистры запрещена. При этом, как отметил Клычков, продажа дизельного топлива осуществляется без ограничений. Новое правило, по его словам, не затронет автозаправочные станции на трассах.

Ранее российский туристический регион ввел ограничения на продажу бензина.