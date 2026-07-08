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Бизнес

На Западе заявили об остановке танкерного судоходства через Ормузский пролив

Rystad: движение танкеров через Ормузский пролив фактически остановилось
Stringer/Reuters

Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив фактически остановилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы отдела геополитического анализа консалтинговой компании Rystad Energy Хорхе Леона.

«Рост цен на нефть марки Brent до максимума с 19 июня показывает, насколько быстро рынок закладывает в стоимость прекращение огня, которое сам президент США [Дональд Трамп] уже фактически считает завершенным», — говорится в документе.

Леон добавил, что «настоящая проверка» наступит после 9 июня. Глава отдела отметил, что в этот день закончится траур по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Эксперт считает, что после этого станет ясно, готовы ли стороны к дипломатическому урегулированию.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран пообещал устроить США настоящий ад.

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