США продлили разрешение на оплату налогов в России

Минфин США продлил разрешение на оплату налогов и сборов в России

Минфин США продлил разрешение американским компаниям и физлицам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России до 9 октября. Это следует из опубликованной американской минфином генеральной лицензии.

Лицензия разрешает оплату налогов, сборов, импортных пошлин, а также приобретение разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов, если эти транзакции необходимы для повседневной работы и базовой хозяйственной деятельности в РФ.

При этом разрешение не дает права на списание средств со счетов Банка России, ФНБ или Минфина РФ, находящихся в финансовых учреждениях США.

Минфин США продлевает эту лицензию каждые несколько месяцев, чтобы зарубежный бизнес, продолжающий оставаться на российском рынке, мог легально выполнять свои административные и юридические обязательства перед местным законодательством. Предыдущее разрешение действовало до 9 июля.

В конце июня США исключили ряд компаний из антироссийских санкционных списков.

Ранее в США решили продвинуть законопроект о санкциях за закупку российской нефти.