США продлили разрешение на оплату налогов в России

Минфин США продлил разрешение американским компаниям и физлицам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России до 9 октября. Это следует из опубликованной американской минфином генеральной лицензии.
Лицензия разрешает оплату налогов, сборов, импортных пошлин, а также приобретение разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов, если эти транзакции необходимы для повседневной работы и базовой хозяйственной деятельности в РФ.
При этом разрешение не дает права на списание средств со счетов Банка России, ФНБ или Минфина РФ, находящихся в финансовых учреждениях США.
Минфин США продлевает эту лицензию каждые несколько месяцев, чтобы зарубежный бизнес, продолжающий оставаться на российском рынке, мог легально выполнять свои административные и юридические обязательства перед местным законодательством. Предыдущее разрешение действовало до 9 июля.
В конце июня США исключили ряд компаний из антироссийских санкционных списков.
Ранее в США решили продвинуть законопроект о санкциях за закупку российской нефти.