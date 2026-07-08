На популярном у россиян заграничном курорте начнут принимать карты «Мир»

SHOT: российские карты «Мир» могут заработать на Бали этим летом

Российские карты «Мир» могут заработать в Индонезии уже этим летом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно журналистам, первыми регионами, где намерены активировать работу карт «Мир», стали главные курортные острова страны: Бали, Ломбок и Ява. В этим местах процесс внедрения российской платежной системы уже вовсю идет, сообщил источник.

Разработкой терминалов и сервисов для проведения транзакций занимается индонезийская компания-оператор PT Mana Indonesia. Помимо этом в компании хотят создать мобильное приложение, которое даст возможность российским туристам платить картами «Мир» по QR-кодам. Ежемесячный лимит по таким платежам будет составлять 170 тысяч рублей без комиссии, но чтобы пользоваться приложением, надо будет купить местную сим-карту.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что международная сеть приема карт «Мир» растет, несмотря на санкции. В частности, их прием постепенно расширяется в дружественных странах, куда ездят на отдых российские туристы.

По данным РИА Новости, карты российской платежной системы «Мир» принимают в 11 странах. В их числе Белоруссия, Абхазия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Вьетнам, Венесуэла и др. Согласно информации UnionPay, карты китайской платежной системы принимаются в 154 государствах. Среди них Россия, страны СНГ, Европы и США.

Ранее были раскрыты сроки объединения платежных систем России и Ирана.