Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

На популярном у россиян заграничном курорте начнут принимать карты «Мир»

SHOT: российские карты «Мир» могут заработать на Бали этим летом
Алексей Филиппов/РИА Новости

Российские карты «Мир» могут заработать в Индонезии уже этим летом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно журналистам, первыми регионами, где намерены активировать работу карт «Мир», стали главные курортные острова страны: Бали, Ломбок и Ява. В этим местах процесс внедрения российской платежной системы уже вовсю идет, сообщил источник.

Разработкой терминалов и сервисов для проведения транзакций занимается индонезийская компания-оператор PT Mana Indonesia. Помимо этом в компании хотят создать мобильное приложение, которое даст возможность российским туристам платить картами «Мир» по QR-кодам. Ежемесячный лимит по таким платежам будет составлять 170 тысяч рублей без комиссии, но чтобы пользоваться приложением, надо будет купить местную сим-карту.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что международная сеть приема карт «Мир» растет, несмотря на санкции. В частности, их прием постепенно расширяется в дружественных странах, куда ездят на отдых российские туристы.

По данным РИА Новости, карты российской платежной системы «Мир» принимают в 11 странах. В их числе Белоруссия, Абхазия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Вьетнам, Венесуэла и др. Согласно информации UnionPay, карты китайской платежной системы принимаются в 154 государствах. Среди них Россия, страны СНГ, Европы и США.

Ранее были раскрыты сроки объединения платежных систем России и Ирана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему ремонт, свадьба и отпуск всегда выходят дороже, чем мы рассчитываем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!