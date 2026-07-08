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Россиянам напомнили об увеличении с августа накопительных пенсий

Депутат Стенякина: накопительные пенсии с 1 августа возрастут на 17,3%
Павел Лисицын/РИА Новости

С 1 августа в России увеличатся накопительные пенсии. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, представляющая «Единую Россию».

Она пояснила, что прибавка составит 17,3%. Для тех россиян, кто через софинансирование, материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования откладывал добровольно, накопительная пенсия увеличится на 19,3%.

По словам Стенякиной, «Единая Россия» системно дорабатывает пенсионные и другие социальные механизмы. В частности, партия вернула ежегодную индексацию свыше 7 млн работающим пенсионерам.

До этого сообщалось, что в августе 2026 года пенсии вырастут сразу у нескольких категорий россиян — работающих пенсионеров, граждан, которым исполнится 80 лет, а также отдельных представителей авиационной и угольной отраслей. Максимальное увеличение составит 470,28 рубля.

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