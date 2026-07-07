Сбер и «Уральские авиалинии» заключили соглашение о сотрудничестве в Индии

Сбер и авиакомпания «Уральские авиалинии» укрепят двухстороннюю торговлю и экономическое сотрудничество между Россией и Индией. Соглашение об этом стороны заключили на международной промышленной выставке «Иннопром».

Документ об этом подписали CEO СберИндии Иван Носов и заместитель гендиректора ― директор по производству авиакомпании «Уральские авиалинии» Александр Зиновьев.

Стороны займутся реализацией совместных инициатив. Они направят усилия на повышение информированности бизнес-сообщества о торговле между странами. Также организуют обмен опытом в сфере международных перевозок, таможенных процедур и финансирования торговых операций.

«На фоне растущего взаимного интереса между Россией и Индией повышается спрос на авиаперевозки. Наше соглашение с «Уральскими авиалиниями» позволит быстро и прозрачно выстраивать отношения с индийскими партнерами и открывает новые возможности для повышения устойчивости бизнеса», — отметил Носов.

Сбер работает в Индии более 15 лет и предоставит авиакомпании полный комплекс услуг по внешнеэкономической деятельности. Сегодня более 90% платежей из России в Индию через Сбер проводятся менее чем за 10 минут.

«Компания давно зарекомендовала себя как надежный партнер, с которым мы сотрудничаем в рамках всей экосистемы. Уверен, наше взаимодействие успешно продолжится и в Индии. На фоне запуска новых рейсов авиакомпании в Дели это особенно актуально», — сказал Зиновьев.

Ранее «Уральские авиалинии» объявили об открытии нового регулярного маршрута Екатеринбург – Дели – Екатеринбург. Рейсы начнут осуществляться с 27 октября по вторникам и пятницам.