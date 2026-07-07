Ритейлер Х5 возобновил продажу товаров Великолукского мясокомбината после проверки

Одна из крупнейших российских розничных компаний X5 Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», возобновила продажи продукции «Великолукского мясокомбината» после проверки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ритейлера.

«X5 внимательно относится к качеству и безопасности представленных в наших сетях товаров. Мы запросили необходимые документы о продукции и провели дополнительную проверку производителя. Нарушений обнаружено не было, поэтому мы продолжим реализацию продукции партнера в наших сетях», — сказали там.

Накануне сообщалось об остановке реализации товаров «Великолукского мясокомбината».

До этого Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА писал, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу (запрещена на территории ЕАЭС) в продукции Великолукского мясокомбината. В тамбовском гипермаркете «Линия» добавку нашли в «Сосисках молочных ГОСТ», свиных и говяжьих сардельках. Такие же нарушения выявили в пермском «Магните» и екатеринбургском «Верном».

Ранее врач предупредил о риске заработать рак из-за сосисок в тесте и беляшей.