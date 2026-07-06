Одна из крупнейших в РФ сетей запретила продажу сосисок Великолукского мясокомбината

Одна из крупнейших российских розничных компаний X5 Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», остановила продажу продукции Великолукского мясокомбината до получения результатов лабораторных исследований. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

В Х5 рассказали, что не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров данного производителя.

«Мы отправим продукцию на лабораторные исследования, до получения результатов продажи товара будут временно заблокированы», — говорится в сообщении.

6 июля Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА сообщил, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу (запрещена на территории ЕАЭС) в продукции Великолукского мясокомбината. В тамбовском гипермаркете «Линия» добавку нашли в «Сосисках молочных ГОСТ», свиных и говяжьих сардельках. Такие же нарушения выявили в пермском «Магните» и екатеринбургском «Верном».

Ранее врач предупредил о риске заработать рак из-за сосисок в тесте и беляшей.