Еще одну важную российскую отрасль затронули сокращения персонала

Сокращения персонала затронули еще одну отрасль российской экономики — птицеводство. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

Отмечается, что в 2026 году производители курятины в России столкнулись с самым серьезным ухудшением экономического положения за последние несколько лет. За первое полугодие средняя рентабельность отраслевого бизнеса сократилась до 6-7% при норме в 15%.

На ситуацию повлиял сразу ряд факторов, в их числе рост себестоимости производства, жесткая денежно-кредитная политика Банка России, которая сделала займы для птицеводов невыгодными, и усиление конкуренции со стороны китайских производителей.

На этом фоне, как пишут «Известия», ряд крупных российских игроков («Ресурс», «Черкизово», «Агрокомплекса имени Н.И. Ткачева») перешли к оптимизации расходов, итогом которой стало сокращение персонала.

До этого «Известия» сообщили, что с января по май 2026 года на российском рынке труда зафиксирован заметный рост активности кандидатов. В этот период число резюме возросло на 52%, а уровень ожидаемой оплаты труда составил 69 837 рублей. Эксперты связывают подобную динамику с общей экономической нестабильностью и желанием граждан укрепить свое финансовое положение. По ее словам, несмотря на формально низкий уровень безработицы, текущая экономическая среда остается неустойчивой. Ускорение инфляции подталкивает людей к поиску позиций с более высокой зарплатой или к дополнительным заработкам, чтобы компенсировать снижение покупательной способности.

Ранее россиянам назвали признаки скорых сокращений на работе.