Россияне массово ищут работу на фоне экономической неопределенности

«Известия»: число резюме россиян за первые пять месяцев 2026 года выросло на 52%

В период с января по май 2026 года на российском рынке труда зафиксирован заметный рост активности кандидатов. Число размещенных резюме возросло на 52%, а уровень ожидаемой оплаты труда составил 69 837 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Авито Работа».

Социолог Валерия Касамара (руководитель Ассоциации «Я — профессионал») связывает эту динамику с общей экономической нестабильностью и желанием граждан укрепить свое финансовое положение. По ее словам, несмотря на формально низкий уровень безработицы, текущая экономическая среда остается неустойчивой. Ускорение инфляции подталкивает людей к поиску позиций с более высокой зарплатой или к дополнительным заработкам, чтобы компенсировать снижение покупательной способности.

Эксперт также приводит выдержки из отчета Росстата о социально-экономическом положении России за первый квартал 2026 года. В нем указывается, что количество убыточных организаций увеличилось на 5 процентных пунктов, что создает предпосылки для сокращений персонала и усиливает общую неопределенность в сфере занятости.

Наблюдая за ухудшением финансовых показателей своих компаний, работники начинают заранее подыскивать новые места. Касамара характеризует это как классическую превентивную стратегию: люди выходят на рынок труда, сохраняя текущее место работы, чтобы избежать ситуации вынужденной потери дохода и длительного поиска в статусе безработного.

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