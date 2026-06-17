Россиянам назвали триггеры скорых сокращений на работе

О скорых сокращениях на работе говорят внутренние процессы, которые начинаются за два-три месяца до официальных объявлений. Один из признаков — открытые вакансии закрываются, а обязанности уволившихся сотрудников перераспределяются между оставшимися без увеличения оплаты, рассказал «Газете.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Также о скорых сокращениях свидетельствуют внезапное урезание расходов на маркетинг, обучение, корпоративные мероприятия и канцтовары, затягивание согласования планов на следующий квартал, частые закрытые совещания топ-менеджмента и аудит эффективности отделов внешними консультантами. Сдвигаются сроки выплаты премий, бонусов или компенсаций за использование личного транспорта. Помимо общекорпоративных звонков, существуют персональные маркеры, указывающие на то, что конкретное рабочее место находится под угрозой», — отметил Трепольский.

Среди таких маркеров эксперт выделил исключение сотрудника из цепочки согласования важных документов или стратегических чатов проекта, передачу ключевых или наиболее интересных задач коллегам или на аутсорсинг, резкое снижение объемов входящих задач (работник начинает «просиживать» день) и

требование руководства составить максимально детальную должностную инструкцию или пошагово расписать свои ежедневные обязанности (часто это делается для подготовки регламентов при передаче функций нейросетям или другим сотрудникам).

По словам Трепольского, основная волна оптимизации затрат на персонал в 2026 году затрагивает бэк-офис, маркетинговые структуры и подразделения, чьи функции поддаются автоматизации или интеграции с искусственным интеллектом. Бизнес больше не готов содержать раздутые штаты «на вырост», констатировал эксперт. Если в 2024-2025 годах компании практиковали «пылесос кадров», скупая любых доступных специалистов, то сейчас вектор сменился на удержание только ключевых сотрудников, приносящих прямую измеримую прибыль, пояснил Трепольский. Дополнительным триггером для сокращений выступает трансформация логистических цепочек и спад маржинальности в потребительском секторе, ритейле и девелопменте, сказал эксперт. Организации, столкнувшиеся с охлаждением спроса из-за дорогого кредитования, вынуждены закрывать нерентабельные направления и проекты. В 2026 году дефицит синих воротничков и инженеров соседствует с латентным высвобождением белых воротничков, чья ценность для бизнеса в период жесткой экономии оказалась неочевидной, заключил Трепольский.

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