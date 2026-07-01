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Бизнес

Набиуллина сравнила российские маркетплейсы с «невидимой рукой» Смита

Набиуллина назвала маркетплейсы эффективным рыночным механизмом
Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Центробанка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина сравнила российские маркетплейсы с «невидимой рукой рынка» Адама Смита. С таким заявлением она выступила на Финансовом конгрессе ЦБ, сообщает ТАСС.

По словам Набиуллиной, маркетплейсы представляют собой новое структурное явление, которое не вписывается в привычные рамки ни плановой, ни рыночной экономики. Однако она убеждена, что это современный способ организации именно рыночных отношений. Глава ЦБ отметила, что в отличие от плановой системы, где у человека нет выбора, цифровые платформы такую возможность предоставляют. При этом важно, чтобы конкуренция была честной, а потребитель мог принимать осознанные решения, добавила она.

«Это, на мой взгляд, такая достаточно эффективная рука рынка, с именами — «Яндекс», «Вайлдберис», «Озон», — сказала Набиуллина.

Она также отметила, что необходимо создавать условия для конкуренции, чтобы потребители имели выбор, побеждали наиболее эффективные компании. Это, по ее мнению, позволит повысить производительность труда. Задачу, как отметила Набиуллина, предстоит решать совместно.

Концепция «невидимой руки рынка» была предложена шотландским экономистом Адамом Смитом в XVIII веке. Этот принцип предполагает, что участники рынка, преследуя собственные интересы, в итоге способствуют общему благу. Спрос и предложение регулируют себя сами: рост спроса ведет к повышению цен и стимулирует производство, а избыток товара — к их снижению. Так рынок приходит к равновесию без вмешательства государства.

Ранее Набиуллина поделилась рецептом устойчивого роста экономики России

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