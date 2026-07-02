Россиянам пообещали рост реальных доходов в 2027 году

Реальные доходы россиян в 2027 году, вероятнее всего, вырастут на 2–4%, однако темпы роста окажутся ниже, чем в предыдущие годы, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

«В 2027 году наиболее реалистичным выглядит рост реальных доходов населения в пределах 2–4%. Это заметно скромнее показателей последних лет, но все же означает дальнейшее улучшение финансового положения большинства граждан. Повторить рост, накопленный за последние три года, будет сложно, поскольку экономика уже работает с высокой базой, а эффект от резкого повышения зарплат постепенно ослабевает», — отметил Щербаков.

По его словам, речь идет не о прекращении роста доходов, а о постепенном замедлении его темпов: в последние годы зарплаты быстро увеличивались благодаря дефициту кадров и высоким бюджетным расходам, однако в дальнейшем влияние этих факторов станет менее выраженным.

Щербаков подчеркнул, что основными факторами, которые будут определять уровень реальных доходов, останутся рост заработной платы, инфляция, индексация пенсий и социальных выплат, а также ситуация на рынке труда.

Быстрее всего доходы могут расти у работников промышленности, строительства, транспорта, логистики и отдельных направлений IT, где сохраняется дефицит кадров, считает доцент. При этом самозанятые и представители малого бизнеса сильнее зависят от потребительского спроса и общей экономической активности, подчеркнул Щербаков.

«Основным риском для роста доходов остается инфляция. Если цены будут увеличиваться быстрее зарплат и социальных выплат, люди не почувствуют улучшения своего финансового положения. Поэтому в 2027 году ключевым показателем станет не размер начисленной зарплаты, а то, сколько денег будет оставаться у человека после оплаты обязательных расходов», — заключил доцент.

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