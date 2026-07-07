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Бизнес

Сирия почти договорилась о поставке самолетов Airbus

Президент аш-Шараа: Сирия скоро получит 8 самолетов Airbus
106882997/Shutterstock/FOTODOM

Сирия «вот-вот» подпишет контракт с европейским аэрокосмическим концерном Airbus на поставку восьми самолетов, заявил в интервью BFMTV президент республики Ахмед аш-Шараа.

Лидер не уточнил условия предоставления лайнеров, но заявил, что верит в их скорую поставку.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Сирию с официальным визитом. Политик поучаствует в переговорах по укреплению двусторонних отношений. На них обсудят вопросы региональной и международной повестки, интересующие Дамаск и Париж.

Макрона сопровождают инвесторы и представители французских компаний, так как речь пойдет о расширении экономического сотрудничества между странами. Лидер Франции встретится и со своим сирийским коллегой.

Аш-Шараа побывал в Париже в 2025 году по приглашению Макрона. Политики обсуждали в Елисейском дворце укрепление отношений и сотрудничества.

Ранее в самолетах Airbus нашли потенциально опасный дефект.

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