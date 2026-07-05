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Политика

Президент Франции впервые за 17 лет прилетит в Сирию

SANA: Макрон совершит официальный визит в Сирию
Abdul Saboor/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон посетит Сирию, передает агентство SANA.

В управлении по связям со СМИ администрации сирийского президента сообщили, что высокий гость поучаствует в переговорах по укреплению двусторонних отношений. На них обсудят вопросы региональной и международной повестки, интересующие Дамаск и Париж. Макрона будут сопровождать инвесторы и представители французских компаний, так как речь пойдет о расширении экономического сотрудничества между странами. Лидер Франции встретится и со своим сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.

Агентство отмечает, что в 2025 году тот побывал в Париже по приглашению Макрона. Лидеры обсуждали в Елисейском дворце укрепление отношений и сотрудничества.

В последний раз президент Франции переезжал в Сирию в 2009 году: тогда страну посетил Николя Саркози. Таким образом, Макрон станет первым лидером Запада, который приедет в республику с официальным визитом после смены власти в конце 2024 года.

Ранее Трамп обрызгал своими духами президента Сирии и спросил, сколько у него жен.

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