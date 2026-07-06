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Бизнес

Компании группы «Трансбункер» изъяли в пользу РФ

Суд в Москве обратил в доход государства компании группы «Трансбункер»
Shutterstock/FOTODOM

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства компании группы «Трансбункер», которая занимается заправкой морских судов и поставками топлива в порты. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал незаконными сделки, связанные с редомициляцией компаний группы в 2024 году в юрисдикции России и ОАЭ. Также незаконной признана передача основателями бизнеса Сергеем Пугачевым и Иосифом Сандлером долей в стратегических предприятиях своим дочерям, которые являются резидентами Кипра и ОАЭ.

Представитель прокуратуры пояснил, что эти действия привели к установлению иностранного контроля над стратегическими активами без согласования с государственными органами.

В конце апреля Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество «Трансбункер групп лимитед» и связанных с ней структур. Под арест попали движимое и недвижимое имущество, транспортные средства, морские суда, доли в уставных капиталах.

Арест был наложен по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, которая просила признать ничтожными сделки 2024 года об изменении юрисдикции холдинга и взыскать компании в доход государства. По данным ФНС, с 2020 года за границу вывели 19,3 млрд рублей капитала «Трансбункера».

«Трансбункер» — российская нефтяная компания, лидер рынка бункеровки судов, основана в 1991 году. Владельцы — Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев, контролирующие более 75% акций головной компании группы Tanor SA.

Ранее ФАС выявила случаи завышения цен на топливо в ряде регионов.

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