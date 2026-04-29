Суд арестовал имущество нефтяной компании «Трансбункер» по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество нефтяной компании «Трансбункер групп лимитед» и связанных с ней структур. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Арест наложен на все движимое и недвижимое имущество, включая транспортные средства, морские суда и суда внутреннего плавания, находящиеся у третьих лиц или оформленные на третьих лиц. Под ограничения попали также доли в уставных капиталах компании. В числе ответчиков — «Трансбункер-шиппинг», «Трансбункер-новороссийск», «Новороссийский топливный терминал», МК ООО «Калифорния инвестментс», а также основатели компании Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев, и Елена Завьялова.

Имущество арестовали по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Ведомство просит суд признать ничтожными сделки 2024 года об изменении юрисдикции холдинга и взыскать компании ответчиков в доход государства. В иске указано, что выявлены факты незаконного нахождения стратегических предприятий под иностранным контролем и вывода их финансовых ресурсов за рубеж. По данным ФНС, с 2020 года за границу вывели 19,3 млрд рублей капитала «Трансбункера».

«Трансбункер» — российская нефтяная компания, лидер рынка бункеровки судов, основана в 1991 году. Владельцы — Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев, которые вместе контролируют более 75% акций головной компании группы Tanor SA. Оставшийся пакет находится у иностранных инвесторов, включая британскую Daxin. Третьими лицами по делу выступают 23 компании, а также ФАС и Росимущество.

До этого на «Трансбункер» обратила внимание ФАС. В Хабаровском крае антимонопольное ведомство инициировало дело против компании из-за необоснованно высоких цен на топливо.

Ранее арест имущества по решению суда был наложен на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса на сумму около 5,5 млрд рублей.