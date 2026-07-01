Названа самая быстро растущая с начала года валюта

Колумбийское песо с начала 2026 года подорожало к доллару на 9,02 %

За последние полгода из всех мировых валют наибольший рост по отношению к доллару США продемонстрировало колумбийское песо — его курс вырос на 9,02%. Об этом пишет РИА Новости.

В список пяти валют, наиболее укрепивших свои позиции к доллару, также попали: израильский шекель (плюс 6,59%), бразильский реал (5,91%), венгерский форинт (5,55%) и казахстанский тенге (4,22%).

Отмечается, что российский рубль также оказался среди валют, подорожавших к доллару с начала текущего года. Его курс увеличился на 0,61%. При этом самое значительное падение курса зафиксировано у турецкой лиры. Схожая динамика наблюдается у шри-ланкийской рупии. Кроме того, в число наиболее ослабевших к доллару валют вошли южнокорейская вона, индонезийская рупия и румынский новый лей.

До этого Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния граждан. За период с 2020 по 2025 год этот показатель увеличился на 37%. Уточняется, что под благосостоянием понимается совокупная стоимость финансовых активов (акций, депозитов, облигаций) и нефинансовых активов (прежде всего недвижимости) за вычетом задолженностей (например, по ипотеке и потребительским кредитам). Все расчеты производятся в национальной валюте с учетом инфляции, чтобы исключить влияние изменения цен.

Ранее курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с апреля.